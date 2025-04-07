Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ilk ayağında 8 Nisan Salı ve 9 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.



Karşılaşmaların rövanşları, 15-16 Nisan'da oynanacak.



"Devler Ligi"nde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:



8 Nisan Salı:



22.00 Arsenal (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)



22.00 Bayern Münih (Almanya)-Inter (İtalya)



9 Nisan Çarşamba:



22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)



22.00 Barcelona (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)