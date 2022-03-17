Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu tamamlandı, çeyrek final bileti alan takımlar belli oldu.

Haberler - İHA 17.03.2022 - 02:26 | Son Güncelleme : 17.03.2022 - 02:32

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oldu

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Şampiyonlar Ligi: Villarreal ve Chelsea çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi: Villarreal ve Chelsea çeyrek finalde

son 16 turunda rövanş maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu.

Bayern Münih, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Atletico Madrid, Benfica, Chelsea ve Villarreal çeyrek final bileti aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde 18 Mart Cuma günü yapılacak.

Çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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