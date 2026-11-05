Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece. Como, Lens deplasmanında 9-1 kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde 4. hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 4. haftasında 9 karşılaşma oynandı.

Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muric'in golleriyle 3-2 yendi. Konuk takımın golleri, Trey Nyoni ve Alexander Isak'tan geldi.

Lens ile Como arasındaki mücadele, Şampiyonlar Ligi tarihinin en gollü maçlarından birine sahne oldu.

Como, 10 golün atıldığı karşılaşmada 9-1 galip geldi. Konuk takım Como'nun gollerini Anastasios Douvikas (3), Nico Paz, Lucas Da Cunha, Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina ve Matteo Papaccioli attı.

Ruben Aguilar, Lens'ın tek golünü kaydeden isim oldu.

Ayrıca Como, 8 farkla kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde en farklı galibiyet rekorunu da yineledi. Rekorun diğer 2 sahibi ise Beşiktaş'ı 8-0 yenen Liverpool ile Malmö karşısında aynı sonuçla kazanan Real Madrid .

Arda Güler 'in kadroda olmadığı maçta Real Madrid, deplasmanda AEK'i 3-2'lik skorla geçti. Madrid ekibinin gollerini Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Federico Valverde kaydetti. Ev sahibi takımda Aboubakary Koita ve Stavros Pilios'un golleri puan için yeterli olmadı.

Slavia Prag'a konuk olan Arsenal ise Noni Madueke ve Viktor Gyökeres'in golleriyle 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golünü Wiktor Nowak attı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe - Liverpool (İngiltere): 3-2

AEK (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 2-3

Borussia Dortmund (Almanya) - Real Betis (İspanya): 2-1

Porto (Portekiz) - Napoli (İtalya): 4-1

PSV (Hollanda) - Club Brugge (Belçika): 1-2

Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere): 2-3

Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere): 1-2

Lens (Fransa) - Como (İtalya): 1-9

Viking (Norveç) - Sabah (Azerbaycan): 4-1

PSG ZİRVEDE. GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLK 20'DE

Ligde 4. haftanın ardından Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), 12 puan ve averajla zirvede yer aldı.

Liderle aynı puana sahip Real Madrid ve 10 puanlı Arsenal, PSG'nin ardından sıralandı.

Galatasaray'ın 6 puanla 18. sırayı elde ettiği ligde Fenerbahçe ise 5 puanla 19. basamakta yer aldı.