Şampiyonlar Ligi'nde daha önce ceza almışlardı: Celtic taraftarlarından İsrail'e "kırmızı kart"

DAHA ÖNCE CEZA ALMIŞLARDI Daha önce tribünlerde Gazze'ye desteklerinden dolayı UEFA tarafından ceza verilen Celticli taraftarlar, geri adım atmadan kararlı bir şekilde desteğini sürdürüyor.

Taraftarlar bundan önce, takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada Slovan Bratislava ile yaptığı ilk maçta da tribünlerde coşkulu bir şekilde Filistin'i desteklemişti. "Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye Celtic taraftarları, müsabaka sırasında tribünde "Size zulmedebilirler, sizi hapsedebilirler ama asla cesaretinizi kıramazlar. Gazze, Cenin, Tulkarm, Nablus, asla yalnız yürümeyeceksiniz." yazılı pankarta yer vermişti.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.