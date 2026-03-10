Şampiyonlar Ligi'nde dev maç, Galatasaray'ın konuğu Liverpool. İlk 11'ler belli oldu
10.03.2026 16:24
Son Güncelleme: 10.03.2026 19:43
Galatasaray, Juventus'u elemişti
Galatasaray lig aşamasında yendiği Liverpool'la bu kez son 16 turunda karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, İngiliz devini saat 20:45'te konuk edecek.
Juventus'u deviren Galatasaray'ın sıradaki rakibi Liverpool. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maç Rams Park'ta.
Saat 20.45'te başlayacak maçı İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek.
7 FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında. Uğurcan Çakır, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Sallai, Noa Lang ile Osimhen kart görmeleri halinde rövanşta forma giyemeyecek.
Galatasaray ile Liverpool, lig aşamasında da karşılaşmş, İstanbul'daki maçı sarı kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.
Son 16 turunun ilk günündeki diğer 3 maçsa saat 23'te oynanacak.
Galatasaray taraftarının RAMS Park'ta yarattığı atmosfer bugüne kadar Avrupa'da büyük ses getirdi. Liverpool karşılaşmasının da kıta genelinde büyük bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.
Bu turun rövanşı 18 Mart Çarşamba saat 23'te Anfield'da oynanacak. Galatasaray taraftarı cezası nedeniyle İngiltere deplasmanında takımının yanında yer alamayacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Osimhen
Liverpool: Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike
GALATASARAY'IN KADROSU
Galatasaray'ın UEFA listesinde bulunan futbolcular şöyle:
Kaleci: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen
Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Sacha Boey
Orta saha: Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Mario Lemina
Forvet: Mauro Icardi, Victor Osimhen, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Yaser Asprilla, Ahmed Kutucu.