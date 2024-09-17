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Şampiyonlar Ligi'nde dev maç: Manchester City-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta oynanacak maçların programı netlik kazandı. İlk hafta maçlarının ikinci gününde Manchester City-Inter maçı dikkatleri çekiyor. Futbolseverler şimdi bu dev maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalını merak ediyor. Müsabakada milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu İnter adına forma giyecek. Öte yandan İngiliz ekibinde Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan'ın sahaya çıkması bekleniyor. Peki, Manchester City-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde dev maç: Manchester City-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

-Inter maçına geri sayım başladı. İtalya'nın köklü ekiplerinden , İngiliz devi Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Manchester City ve İnter iki sezon önce finalinde karşı karşıya gelmiş ve İngiliz ekibi kupayı müzesine götüren taraf olmuştu. Bu kez Pep Guardiola’nın öğrencileri ilk maçta rakibini mağlup edip 3 puana ulaşma amacıyla sahada olacak. Manchester City-İnter maçında Glenn Nyberg düdük çalacak, Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ve Andres Söderkvist yapacak. İşte, Manchester City-Inter maçı hakkında bilgiler...

MANCHESTER CİTY-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City-Inter maçı, 18 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak.

Karşılaşma, TRT'nin Tabii platformu ekranlarından canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI

"Devler Ligi" organizasyonunun lig aşamasında Almanya ve İtalya'dan beşer, İngiltere, İspanya ve Fransa'dan dörder, Portekiz, Hollanda ve Avusturya'dan ikişer; İskoçya, Belçika, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre'den birer takım lig aşamasında mücadele verecek.

Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak.

Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

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