Şampiyonlar Ligi'nde dev maç: Manchester City-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester City-Inter maçına geri sayım başladı. İtalya'nın köklü ekiplerinden İnter, İngiliz devi Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Manchester City ve İnter iki sezon önce Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelmiş ve İngiliz ekibi kupayı müzesine götüren taraf olmuştu. Bu kez Pep Guardiola’nın öğrencileri ilk maçta rakibini mağlup edip 3 puana ulaşma amacıyla sahada olacak. Manchester City-İnter maçında Glenn Nyberg düdük çalacak, Nyberg'in yardımcılıklarını ise Mahbod Beigi ve Andres Söderkvist yapacak. İşte, Manchester City-Inter maçı hakkında bilgiler...



MANCHESTER CİTY-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Manchester City-Inter maçı, 18 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak.



Karşılaşma, TRT'nin Tabii platformu ekranlarından canlı yayınlanacak.



ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI



"Devler Ligi" organizasyonunun lig aşamasında Almanya ve İtalya'dan beşer, İngiltere, İspanya ve Fransa'dan dörder, Portekiz, Hollanda ve Avusturya'dan ikişer; İskoçya, Belçika, Sırbistan, Hırvatistan, Slovakya, Ukrayna, Çekya ve İsviçre'den birer takım lig aşamasında mücadele verecek.



Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak.



Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

