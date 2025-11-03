Şampiyonlar Ligi'nde dev maç: PSG-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fransız devi PSG, sahasında Almanya ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Yıldızlar karması olan iki takımın arasında oynayacağı maç futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, PSG-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



PSG-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



PSG-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı 4 Kasım 2025 Salı günü saat 23.00'da başlayacak. Parc des Princes Stadı'nda oynanacak olan mücadele tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



MUHTEMEL 11



PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Zaire Emery, Kvaratskhelia, Barcola, Dembele



Bayern Münih: Neuer, Laimer, Min Jae, Tah, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Olise, Gnabry, Luiz Diaz, Kane

