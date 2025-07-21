Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA'nın genel merkezinde gerçekleşti.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu.
HOLLANDA EKİBİYLE OYNAYACAK
Sarı lacivertliler, Devler Ligi'nde Hollanda temsilcisi Feyenoord ile eşleşti.
İlk maç Feyenoord'un sahası De Kuip'te, rövanş maçı ise Kadıköy'de oynanacak.
Eşleşmenin ardından Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski, eski takımı Feyenoord'a "Görüşürüz" mesajı göndererek kalp emojisi koydu.
TANIDIK BİR İSİM YENİDEN GELİYOR
Feyenoord'u Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie çalıştırıyor. Robin van Persie yeniden İstanbul'a gelerek Kadıköy'de sahaya çıkacak.
Hollanda ekibi geçen yıl son 16 turunda Inter'e elenmişti.
MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri ise şöyle:
Benfica - Nice
Club Brugge - Salzburg / Brann
MAÇLAR NE ZAMAN?
İlk maçlar 5–6 Ağustos tarihinde ikinci maçlar 12–13 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.
FEYENOORD'UN YENİ SEZON TRANSFERLERİ
GELENLER
Sem Steijn (Twente)
Gonçalo Borges (Porto)
Luciano Valente (Groningen)
Gaoussou Diarra (İstanbulspor)
Liam Bossin (Dordrecht)
GİDENLER
Antoni Milambo (Brentford)
Quindilischy Hartman (Burnley)
Marcus Pedersen (Torino)
Thomas van den Belt (Twente)
Marcos Lopez (Kopenhag)
Ilias sebaoui (Sint Truiden)
Mimeirhel Benita (Heracles)
Devin Haen (Willem)
Mikki van Sas (Wycombe)
Luka Ivanusec (PAOK)
Gijvai Zechiel (Utrecht
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