Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Devler Ligi'nde son 16 turu heyecanı dün akşam oynanan 2 karşılaşmayla devam etti.
Paris Saint-Germain, sahasında İspanyol ekibi Real Sociedad'ı konuk etti.
Son 2 sezondur turnuvada çeyrek finale katılım sağlayamayan Fransız ekibi Mbappe ve Barcola'nın golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Rövanş mücadelesi 5 Mart'ta İspanya'da oynanacak.
LAZIO 24 YIL SONRA ÇEYREK FİNALE GÖZ KIRPIYOR
İtalyan ekibi Lazio, Ciro İmmobile'nin kaydettiği golle Bayern Münih'i sahasında 1-0 mağlup etti.
Lazio, rövanş karşılaşmasında mağlup olmaması durumunda 24 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale adını yazdıracak.
Bavyera ekibinde 67. dakikada rakibinin bileğine basıp penaltıya sebebiyet veren Upamecano kırmızı kartla oyundan ihraç edilerek rövanş mücadelesinde cezal duruma düştü.
Allianz Arena'da gerçekleşecek son 16 turu rövanş maçı 5 Mart tarihinde oynanacak.
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