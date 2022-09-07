NTV.COM.TR’ye geri dön

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi E, F, G ve H gruplarında ilk hafta maçları oynandı. Son şampiyon Real Madrid deplasmanda Celitc'i 3-0 yenerken, gecenin maçında Paris Saint Germain Juventus karşısında 2-1 kazandı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 07.09.2022 - 00:01 | Son Güncelleme : 07.09.2022 - 00:16

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA 'nde 2022-2023 sezonu ilk hafta maçlarıyla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında 8 maç oynandı.

Gecenin öne çıkan mücadelesinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, ağırladığı İtalyan ekibi 'u 2-1 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 1

PSG'nin gollerini 5 ve 22. dakikalarda Kylian Mbappe atarken, konuk takımın golü 53. dakikada Weston McKennie'den geldi.

Son şampiyon Real Madrid ise 56. dakikada Vinicius Junior, 60. dakikada Luka Modric ve 77. dakikada Eden Hazard'ın golleriyle Celtic'i 3-0 yendi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - 2

Alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Chelsea (İngiltere): 1-0

Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya): 1-1

F Grubu

Leipzig (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-4

Celtic (İskoçya)-Real Madrid (İspanya): 0-3

G Grubu

Borussia Dortmund (Almanya)-Kopenhag (Danimarka): 3-0

Sevilla (İspanya)-Manchester City (İngiltere): 0-4

H Grubu

Paris Saint-Germain (Fransa)-Juventus (İtalya): 2-1

Benfica (Portekiz)-Maccabi Haifa (İsrail): 2-0

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...