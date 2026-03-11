Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
11.03.2026 04:46
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı 4 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu ilk maçlarında 4 karşılaşma yapıldı.
Galatasaray sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 yenerek rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.
Alman ekibi Bayern Münih deplasmanda İtalyan takımı Atalanta'yı 6-1 yendi.
İspanyol kulübü Atletico Madrid konuk ettiği İngiliz ekibi Tottenham'ı 5-2 mağlup etti.
İngiliz temsilcisi Newcastle United konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona ile 1-1 berabere kaldı.
Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.