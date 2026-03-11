Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

11.03.2026 04:46

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Anadolu Ajansı
AA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı 4 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu ilk maçlarında 4 karşılaşma yapıldı.

 

Galatasaray sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 yenerek rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

 

Alman ekibi Bayern Münih deplasmanda İtalyan takımı Atalanta'yı 6-1 yendi.

 

İspanyol kulübü Atletico Madrid konuk ettiği İngiliz ekibi Tottenham'ı 5-2 mağlup etti.

 

İngiliz temsilcisi Newcastle United konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona ile 1-1 berabere kaldı.

 

Turun rövanş maçları, 17-18 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.