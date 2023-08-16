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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 3. eleme turu bir maç hariç tamamlandı

EFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu, bir karşılaşma hariç sona erdi. İşte ayrıntılar ve gecenin sonuçları...

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: 3. eleme turu bir maç hariç tamamlandı

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UEFA 'nde 3'üncü Eleme Turu, bir karşılaşma hariç sona erdi.

3'üncü turda AEK ile Dinamo Zagreb arasında oynanması gereken ilk maç, iki takım taraftarları arasında çıkan olaylar nedeniyle ertelenmişti. Bugün oynanan ilk karşılaşmada AEK deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etti. Yunan ekibine galibiyeti getiren golleri 60'ıncı dakikada Zuber ve 90+1'inci dakikada Galanopoulos kaydetti. Zagreb'in karşılaşmadaki tek golü 40'ıncı dakikada Bulat'tan geldi.

GECENİN SONUÇLARI

Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş karşılaşmalarında alınan skorlar ve tur atlayan takımlar şöyle:

Aris Limassol - Rakow: 0-1 (Rakow)

Maccabi Haifa - Sloven Bratislava: 3-1 (Maccabi Haifa)

Molde - Klaksvik: 2-0 (Molde)

Sparta Prag - Kopenhag: 5 - 7 (Penaltılarla) (Kopenhag)

TSC Backa - Braga: 1-4 (Braga)

Servette - Rangers: 1-1 (Rangers)

Strum Graz - PSV Eindhoven: 1-3 (PSV Eindhoven)

Marsilya - Panathinaikos: 5-6 (Penaltılarla) (Panathinaikos)

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