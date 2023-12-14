Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında oynanan maçların ardından son 16'ya kalan takımlar belli oldu.



Alınan sonuçların ardından Manchester City, RB Leipzig, Atletico Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Barcelona ve Porto UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna adını yazdırdı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şöyle:



E Grubu



Atletico Madrid (İspanya) - Lazio (İtalya): 2-0

Celtic (İskoçya) - Feyenoord (Hollanda): 2-1



F Grubu



Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-1

Newcastle United (İngiltere) - Milan (İtalya): 1-2



G Grubu



Kızılyıldız (Sırbistan) - Manchester City (İngiltere): 2-3

RB Leipzig (Almanya) - Young Boys (İsviçre): 2-1



H Grubu



Porto (Portekiz) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 5-3

Royal Antwerp (Belçika) - Barcelona (İspanya): 3-2