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Şampiyonlar Ligi'nde günün programı: Ölüm grubunda kritik maç

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta bugün oynanacak maçlarla noktalanacak. Ölüm grubu olarak adlandırılan F Grubu'nda Borussia Dortmund ile Milan karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde günün programı: Ölüm grubunda kritik maç

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'nde ikinci hafta bugün noktalanıyor.

Gecenin maçı Almanya'da. Borussia Dortmund ile Milan saat 22'de karşılaşacak.

Ölüm grubu olarak gösterilen F Grubu'ndaki ilk maçında Paris Saint Germain'e deplasmanda yenilen sarı-siyahlılar, 1 puanlı İtalyan ekibini konuk edecek.

Dortmund Teknik Direktörü Edin Terziç, zorlu rakipleri karşısında cesur bir oyun oynayacaklarını söyledi.

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Grubun diğer maçında ise Arap sermayeli iki kulüp karşılaşacak. Newcastle United, Paris Saint Germain'i saat 22'de ağırlayacak.

E Grubu'nda Atletico Madrid'in Feyenoord'u konuk edeceği gecede, Lazio ise Celtic deplasmanına çıkacak.

G Grubu'nun favorisi Manchester City, ilk haftayı 3 puanla kapayan Leipzig ile Almanya'da karşılaşacak.Kızılyıldız'ın konuğu ise İsviçre temsilcisi Young Boys.

H Grubu'nda ilk haftayı 3'er puanla kapatan iki takımın düellosu var. nPorto-Barcelona mücadelesi saat 22'de.

Shakthar Donetsk ise tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele eden Antwerp'e konuk olacak.

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