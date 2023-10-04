Şampiyonlar Ligi'nde günün programı: Ölüm grubunda kritik maç

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta bugün noktalanıyor.



Gecenin maçı Almanya'da. Borussia Dortmund ile Milan saat 22'de karşılaşacak.



Ölüm grubu olarak gösterilen F Grubu'ndaki ilk maçında Paris Saint Germain'e deplasmanda yenilen sarı-siyahlılar, 1 puanlı İtalyan ekibini konuk edecek.



Dortmund Teknik Direktörü Edin Terziç, zorlu rakipleri karşısında cesur bir oyun oynayacaklarını söyledi.

ARAP SERMAYELİ İKİ KULÜP KARŞILAŞACAK



Grubun diğer maçında ise Arap sermayeli iki kulüp karşılaşacak. Newcastle United, Paris Saint Germain'i saat 22'de ağırlayacak.



E Grubu'nda Atletico Madrid'in Feyenoord'u konuk edeceği gecede, Lazio ise Celtic deplasmanına çıkacak.



G Grubu'nun favorisi Manchester City, ilk haftayı 3 puanla kapayan Leipzig ile Almanya'da karşılaşacak.Kızılyıldız'ın konuğu ise İsviçre temsilcisi Young Boys.



H Grubu'nda ilk haftayı 3'er puanla kapatan iki takımın düellosu var. nPorto-Barcelona mücadelesi saat 22'de.



Shakthar Donetsk ise tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele eden Antwerp'e konuk olacak.