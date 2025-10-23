Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalacak takımları açıkladı: Galatasaray'a "kıl payı" tahmin!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray ile Norveç temsilcisi Bodo/Glimt karşı karşıya geldi.



RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 3 ve 33. dakikalarda Victor Osimhen ile 60. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 75. dakikada Andreas Helmersen'den geldi.



Bu skorun ardından üst üste 2. kez kazanan Galatasaray, puanını 6'ya yükseltti ve 14. sırada yer aldı.



GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ



Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Galatasaray'ın rakipleri ve maç programı şu şekilde sıralanmıştı:



18 Eylül

Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray



30 Eylül

Galatasaray 1-0 Liverpool



22 Ekim

Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt



5 Kasım

Ajax-Galatasaray



25 Kasım

Galatasaray-R. Union Saint-Gilloise



9 Aralık

AS Monaco-Galatasaray



21 Ocak

Galatasaray-Atletico Madrid



28 Ocak

Manchester City-Galatasaray

Galatasaraylı Victor Osimhen, Bodo/Glimt maçında attığı gol sonrası böyle sevinmişti.

Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı belirledi.



FAVORİ YİNE REAL MADRID



Bu kupayı daha önce 9 kez müzesine götürmüş olan Real Madrid, yüzde 15,8'lik olasılıkla en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterildi.



Real Madrid'i yüzde 14,2 ile Arsenal ve aynı yüzde ile PSG takip etti.

Real Madrid takımı, Juventus maçındaki golü böyle kutlamıştı.

GALATASARAY'IN YÜZDESİ



Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimaline ise yüzde 0,1'lik ihtimal verildi.



Ayrıca sarı-kırmızılıların 22. sırada yer alarak play-off etabına adını yazdıracağı öngörüldü.

Galatasaraylı futbolcular, Bodo/Glimt maçı sonrası galibiyeti bu şekilde kutlamıştı.

Frankfurt, ﻿USG, Olympiakos, Kopenhag, Qarabağ, Bodo/Glimt, Slavia, Ajax, Pafos ve Kairat'ın ise Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk olasılığının bulunmadığı belirtildi.



İŞTE 36 TAKIMLI LİSTE VE OLASILIKLAR:



1 - Real Madrid: 15.8%

2 - Arsenal: 14.2%

3 - PSG: 14.2%

4 - Manchester City: 11.3%

5 - Barcelona: 10%

6 - Bayern: 9.4%

7 - Liverpool: 8.3%

8 - Inter: 5.9%

9 - Chelsea: 3.5%

10 - Newcastle: 1.4%

11 - Atletico: 1.3%

12 - Dortmund: 1.3%

13 - Leverkusen: 0.8%

14 - Napoli: 0.5%

15 - Atalanta: 0.3%

16 - Juventus: 0.3%

17 - Sporting: 0.2%

18 - Villarreal: 0.2%

19 - Tottenham: 0.2%

20 - Marsilya: 0.2%

21 - PSV: 0.1%

22 - GALATASARAY: 0.1%

23 - Athletic Bilbao: 0.1%

24 - Monaco: 0.1%

25 - Club Brugge: 0.1%

26 - Benfica: 0.1%

27 - Frankfurt: 0%

28 - USG: 0%

29 - Slavia: 0%

30 - Ajax: 0%

31 - Olympiakos: 0%

32 - Kairat: 0%

33 - Qarabağ: 0%

34 - Pafos: 0%

35 - Bodo/Glimt: 0%

36 - Kopenhag: 0%