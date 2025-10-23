Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalacak takımları açıkladı: Galatasaray'a "kıl payı" tahmin!
Bodo/Glimt galibiyetiyle Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana ulaşan Galatasaray için dikkat çeken bir tahmin yapıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray ile Norveç temsilcisi Bodo/Glimt karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 3 ve 33. dakikalarda Victor Osimhen ile 60. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 75. dakikada Andreas Helmersen'den geldi.
Bu skorun ardından üst üste 2. kez kazanan Galatasaray, puanını 6'ya yükseltti ve 14. sırada yer aldı.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Galatasaray'ın rakipleri ve maç programı şu şekilde sıralanmıştı:
18 Eylül
Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray
30 Eylül
Galatasaray 1-0 Liverpool
22 Ekim
Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt
5 Kasım
Ajax-Galatasaray
25 Kasım
Galatasaray-R. Union Saint-Gilloise
9 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
28 Ocak
Manchester City-Galatasaray
Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı belirledi.
FAVORİ YİNE REAL MADRID
Bu kupayı daha önce 9 kez müzesine götürmüş olan Real Madrid, yüzde 15,8'lik olasılıkla en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterildi.
Real Madrid'i yüzde 14,2 ile Arsenal ve aynı yüzde ile PSG takip etti.
GALATASARAY'IN YÜZDESİ
Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimaline ise yüzde 0,1'lik ihtimal verildi.
Ayrıca sarı-kırmızılıların 22. sırada yer alarak play-off etabına adını yazdıracağı öngörüldü.
Frankfurt, USG, Olympiakos, Kopenhag, Qarabağ, Bodo/Glimt, Slavia, Ajax, Pafos ve Kairat'ın ise Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk olasılığının bulunmadığı belirtildi.
İŞTE 36 TAKIMLI LİSTE VE OLASILIKLAR:
1 - Real Madrid: 15.8%
2 - Arsenal: 14.2%
3 - PSG: 14.2%
4 - Manchester City: 11.3%
5 - Barcelona: 10%
6 - Bayern: 9.4%
7 - Liverpool: 8.3%
8 - Inter: 5.9%
9 - Chelsea: 3.5%
10 - Newcastle: 1.4%
11 - Atletico: 1.3%
12 - Dortmund: 1.3%
13 - Leverkusen: 0.8%
14 - Napoli: 0.5%
15 - Atalanta: 0.3%
16 - Juventus: 0.3%
17 - Sporting: 0.2%
18 - Villarreal: 0.2%
19 - Tottenham: 0.2%
20 - Marsilya: 0.2%
21 - PSV: 0.1%
22 - GALATASARAY: 0.1%
23 - Athletic Bilbao: 0.1%
24 - Monaco: 0.1%
25 - Club Brugge: 0.1%
26 - Benfica: 0.1%
27 - Frankfurt: 0%
28 - USG: 0%
29 - Slavia: 0%
30 - Ajax: 0%
31 - Olympiakos: 0%
32 - Kairat: 0%
33 - Qarabağ: 0%
34 - Pafos: 0%
35 - Bodo/Glimt: 0%
36 - Kopenhag: 0%
- Etiketler :
- Şampiyonlar Ligi
- Galatasaray
- Bodo/Glimt