Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oldu

Alman ekibi, 39. ve 66. dakikada Harry Kane’in, 45+2. dakikada da Thomas Müller’in kaydettiği gollerle rakibini 3-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.



PSG, MBAPPE’NİN GOLLERİYLE TURLADI

Gecenin diğer maçında ise Paris Saint-Germain, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Real Sociedad ile deplasmanda karşılaştı. Fransız ekibi 15. ve 56. dakikada yıldız futbolcusu Kylian Mbappe’nin golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı.