Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı, dört maçla başladı.



Liverpool, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği Fransa ekibi PSG'yi ağırladı.



Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ousmane Dembele, 12. dakikada attığı golle PSG'nin ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasını sağladı.



İngiliz ekibinde Dominik Szoboszlai, 53. dakikada topu filelerle buluşturdu ancak pozisyonun başlangıcında Luis Diaz'ın ofsaytta olduğu tespit edilince gol geçersiz sayıldı. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca maç uzatmalara gitti.



Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.



Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük kuran PSG, son 8 takım arasına kaldı.



İKİ ALMAN TAKIMI KARŞILAŞTI



Son 16 turunda iki Almanya temsilcisini karşı karşıya getiren maçta Bayern Münih, 3-0 kazandığı ilk karşılaşmanın rövanşında BayArena'da Bayer Leverkusen'e konuk oldu.



İlk yarısı golsüz biten maçta konuk ekip, 52. dakikada Harry Kane ve 71. dakikada Alphonso Davies'in attığı gollerle müsabakayı 2-0 kazandı ve tur atlayan taraf oldu.



HAKAN ÇALHANOĞLU ATTI, INTER TURLADI



İtalya temsilcisi Inter, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Hollanda'nın Feyenoord takımını Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırladı.



Marcus Thuram'ın 8. dakikadaki golüyle öne geçen Inter'e, Hollanda ekibi 42. dakikada Jakub Moder'in penaltı golüyle karşılık verdi. Inter, 51. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle yeniden üstünlüğü sağladı ve çeyrek finale yükseldi.



Inter, çeyrek finalde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

YAMAL TARİHE GEÇTİ



Son 16 turundaki bir diğer mücadelede ise İspanya temsilcisi Barcelona, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Portekiz'in Benfica takımını 3-1 mağlup ederek son 8'e adını yazdırdı.

17 yaşındaki Lamine Yamal, 27. dakikada takımınını öne geçirirken, ilk golde de asisti yapan isim oldu. Yamal, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem gol, hem asist yapan en genç futbolcu oldu.

