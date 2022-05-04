Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Villarreal'i 3-2 yenerek finale yükseldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.05.2022 - 00:19

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Liverpool

İngiltere'nin ekibi, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Ceramica Stadı'nda İspanya temsilcisi Villarreal'e konuk oldu. Ev sahibi ekip, Boulaye Dia'nın 3. dakikada ve Francis Coquelin'in 41. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. Liverpool, 62. dakikada Fabinho, 67. dakikada Luis Diaz ve 74. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle maçı 3-2 kazanarak adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Bu arada İspanyol ekibinden Etienne Capoue, 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Öte yandan Liverpool forması giyen Sadio Mane, Villarreal karşısında attığı golle 'nde grup aşaması sonrasında en çok gol atan Afrikalı futbolcu oldu.

İKİNCİ FİNALİST BELLİ OLUYOR

Bu arada Real Madrid, 4-3 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında bugün TSİ 22.00'de Manchester City'yi ağırlayacak.

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