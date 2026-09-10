Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta. Fenerbahçe-Roma maçı

KARTAL: "ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Hepimiz çok heyecanlıyız. 18 yıl aradan sonra bu stadyumda Şampiyonlar Ligi müziği çalacak. Bu ortamda maçı kazanmak için oyuncularımızla birlikte çok iyi çalıştık. Rakibi iyi analiz ettik. Roma iyi bir takım ama biz de iyi ve güçlü bir takımız. Çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Fenerbahçe olarak her maçı kazanmak için sahaya çıkarız. Bu akşam da elimizden geleni yapacağız. Oyun içerisinde stratejilerimiz olacak. Günün sonunda umarım taraftarımızla mutlu ederiz ve bu geceyi güzel ve galibiyetle kapatırız."