Şampiyonlar Ligi'nde İtalyanların çeyrek finali

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. Turnuvanın son 2 şampiyonu; Real Madrid ile Chelsea karşı karşıya gelecek.



İlk maç Santiago Bernabeu'da oynanacak. Real Madrid'de eksik yok.



Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı teknik direktörü Carlo Ancelotti takımına güveniyor.



Ancelotti, "180 dakikalık bir maça çıkacağız. İlk karşılaşma belirleyici olmayacak ama rövanş öncesi avantaj sağlamak istiyoruz. Takımımız hazır, heyecanlı ve Bernabeu'da yine harika bir maç izletmek istiyor." dedi.



Ancelotti, Chelsea'de yeniden göreve getirilen Frank Lampard'dan da övgüyle bahsetti.



İngiliz ekibinde sakatlıklarını atlatan Cesar Azpilicueta, Mason Mount, N’Golo Kante ve Thiago Silva görev yapabilecek durumda.

İTALYANLARIN ÇEYREK FİNALİ



Şampiyonlar Ligi'nin diğer çeyrek finalinde Milan ile Napoli karşı karşıya gelecek.



İtalyan takımları son olarak 2 hafta önce Serie A'da karşılaşmış, Milan deplasmanda 4-0 kazanmıştı.



Napoli'nin en büyük eksiği takımın golcüsü Victor Osimhen.



Maçlar bu akşam saat 22'de başlayacak. Beşiktaş-Atletico Madrid yardım için sahada Haberi Görüntüle