Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ fırtınası: 2'de 2
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta 9 maçla tamamlandı. Karabağ, Kopenhag'ı 2-0'la geçti, PSG ise deplasmanda Barcelona'yı 90. dakika golüyle devirdi.
36 takımlı formata göre düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün 9 maç oynandı.
Azerbaycan'ın Karabağ takımı, Tofiq Bahramov Republican Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırladı. Karabağ, Abdellah Zoubir ve Emmanuel Addai'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Paris Saint-Germain (PSG) ise deplasmanda Barcelona'yı 2-1 yendi. Ev sahibi ekip, 19. dakikada Ferran Torres'in attığı golle 1-0 önce geçti. Ataklarını sıklaştıran ve 38'de Senny Mayulu ile beraberliği yakalayan Fransız ekibi 90'da Gonçalo Ramos'un attığı golle 2-1 kazandı.
Gecenin maçlarında sonuçlar şöyle:
Union Saint-Gilloise-Newcastle United: 0-4
Karabağ-Kopenhag: 2-0
Arsenal-Olympiakos: 2-0
Bayer Leverkusen-PSV: 1-1
Villareal-Juventus: 2-2
Napoli-Sporting: 2-1
Monaco-Manchester City: 2-2
Borussia Dortmund-Athletic Bilbao: 4-1
Barcelona-Paris Saint-Germain: 1-2
