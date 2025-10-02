Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ fırtınası: 2'de 2

36 takımlı formata göre düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün 9 maç oynandı.

Azerbaycan'ın Karabağ takımı, Tofiq Bahramov Republican Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırladı. Karabağ, Abdellah Zoubir ve Emmanuel Addai'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Paris Saint-Germain (PSG) ise deplasmanda Barcelona'yı 2-1 yendi. Ev sahibi ekip, 19. dakikada Ferran Torres'in attığı golle 1-0 önce geçti. Ataklarını sıklaştıran ve 38'de Senny Mayulu ile beraberliği yakalayan Fransız ekibi 90'da Gonçalo Ramos'un attığı golle 2-1 kazandı.



Gecenin maçlarında sonuçlar şöyle:



Union Saint-Gilloise-Newcastle United: 0-4

Karabağ-Kopenhag: 2-0

Arsenal-Olympiakos: 2-0



Bayer Leverkusen-PSV: 1-1



Villareal-Juventus: 2-2



Napoli-Sporting: 2-1



Monaco-Manchester City: 2-2



Borussia Dortmund-Athletic Bilbao: 4-1



Barcelona-Paris Saint-Germain: 1-2