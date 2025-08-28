Şampiyonlar Ligi'nde kura günü: Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi play-off'undaki rövanş mücadelelerinin ardından lig aşamasında mücadele edecek 36 takımın tamamı netleşti. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri play-off maçlarının ardından belli oldu.



Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şöyle:



1. Torba: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona



2. Torba: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge



3. Torba: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya



4. Torba: GALATASARAY, Kopenhag, Monaco, Union SG, Karabağ, Athletic Bilbao Newcastle United, Pafos, Kairat.