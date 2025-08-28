Şampiyonlar Ligi'nde kura günü: Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kuraları bugün çekilecek. Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı torba ve muhtemel rakipleri belli oldu.
Şampiyonlar Ligi play-off'undaki rövanş mücadelelerinin ardından lig aşamasında mücadele edecek 36 takımın tamamı netleşti. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri play-off maçlarının ardından belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şöyle:
1. Torba: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona
2. Torba: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge
3. Torba: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya
4. Torba: GALATASARAY, Kopenhag, Monaco, Union SG, Karabağ, Athletic Bilbao Newcastle United, Pafos, Kairat.
