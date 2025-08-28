NTV.COM.TR

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi: İşte Galatasaray'ın rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi. Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi: İşte Galatasaray'ın rakipleri

Galatasaray'ın 4. torbadan katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi.

Sarı-kırmızılıların karşılaşacağı 8 takım belli oldu. 

Galatasaray'ın Devler Ligi'nde oynayacağı takımlar:

Liverpool (E),  Manchester City (D), Eintracht Frankfurt (D), Atletico Madrid (E), Bodo/Glimt (E), Ajax (D), Monaco (D), Union SG.

Galatasaray, 8 maç sonunda ilk 8'de yer alması halinde adını son 16 turuna yazdıracak.

Sarı kırmızılılar lig aşamasını 9 ila 24. sıralar arasında tamamlaması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi: İşte Galatasaray'ın rakipleri - 1

LİG ETABI MAÇ TARİHLERİ

1. Hafta: 16–18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül–1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi: İşte Galatasaray'ın rakipleri - 2
Singo'nun maliyeti açıklandı

Singo'nun maliyeti açıklandı

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...