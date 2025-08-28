Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi: İşte Galatasaray'ın rakipleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi. Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
Galatasaray'ın 4. torbadan katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi.
Sarı-kırmızılıların karşılaşacağı 8 takım belli oldu.
Galatasaray'ın Devler Ligi'nde oynayacağı takımlar:
Liverpool (E), Manchester City (D), Eintracht Frankfurt (D), Atletico Madrid (E), Bodo/Glimt (E), Ajax (D), Monaco (D), Union SG.
Galatasaray, 8 maç sonunda ilk 8'de yer alması halinde adını son 16 turuna yazdıracak.
Sarı kırmızılılar lig aşamasını 9 ila 24. sıralar arasında tamamlaması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.
LİG ETABI MAÇ TARİHLERİ
1. Hafta: 16–18 Eylül 2025
2. Hafta: 30 Eylül–1 Ekim 2025
3. Hafta: 21/22 Ekim 2025
4. Hafta: 4/5 Kasım 2025
5. Hafta: 25/26 Kasım 2025
6. Hafta: 9/10 Aralık 2025
7. Hafta: 20/21 Ocak 2026
8. Hafta: 28 Ocak 2026
