Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler: Bol sürprizli gecede PSG, Barcelona'yı 90'da yıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. hafta maçları, geçtiğimiz gece oynanan müsabakalarla sona erdi.



19.45 seansında 2 maç oynandı. Gecenin ilk maçında Azerbaycan temsilcisi Qarabağ, Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırladı. QARABAĞ 2'DE 2 YAPTI



Tofiq Bahramov Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Qarabağ'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Zoubir ve 83. dakikada Addal kaydetti.



Bu skorun ardından 2'de 2 yapan Qarabağ, 6 puanla 6. sırada yer aldı. 1 puanı bulunan Kopenhag ise 28. basamakta yer buldu.

TARİHE GEÇTİ Qarabağ, Kopenhag galibiyetiyle Devler Ligi’nde üst üste iki maç kazanan ilk Azerbaycan takımı olarak kayıtlara geçti.

Qarabağ takımı, Kopenhag karşısında gol sevincini böyle yaşadı

NEWCASTLE RAHAT KAZANDI



19.45 seansının bir diğer maçında USG, Newcastle'ı ağırladı.



İngiliz ekibi, karşılaşmadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Woltemade, 43 ve 64. dakikalardaki penaltılarla Gordon ile 80. dakikada Barnes kaydetti.



Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Newcastle, 3 puanla 11. sırada yer buldu. Aynı puandaki USG ise 20. basamakta yer aldı.



Newcastle'da futbolcular, USG maçında atılan gole böyle sevindi

PSG, BARCA'YI 90'DA YIKTI 22.00 seansında ise tam 7 maç yapıldı. Bu karşılaşmalar arasında en dikkat çekeni ise Barcelona-PSG maçı oldu.



Estadi Olímpic Lluís Companys'te oynanan maçta kazanan taraf, 2-1'lik skorla son şampiyon PSG oldu.



Barcelona, 19. dakikda Ferran Torres ile 1-0 öne geçti. PSG, 38'de Mayulu ile eşitliği sağladı.



90. dakikada ise sahneye çıkan Gonçalo Ramos, PSG adına galibiyeti getiren golü attı ve skoru 2-1 yaptı.



Bu sonuçla 2'de 2 yapan PSG, 6 puanla 3. sırada yer aldı. İlk kez yenilen Barcelona ise 3 puanla 16. basamakta yer buldu.

PSG takımı, Barcelona maçının sevincini maç sonunda bu şekilde yaşadı

KENAN YILDIZ OYNADI, GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN ÇIKMADI



22.00 seansının bir diğer maçında ise Villarreal ile Juventus karşı karşıya geldi.



Estadio de la Ceramica'da oynanan müsabaka, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.



Villarreal'in golleri 18. dakikada Mikautadze ve 90. dakikada Veiga'dan geldi. Juventus'un sayılarını ise 49. dakikada Gatti ile 56'da Conceicao kaydetti.



Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı maçın 80. dakikasında yerini Adzic'e bıraktı.



Üst üste 2. kez berabere kalan Juventus, 2 puanla 23. sırada yer aldı. İlk puanını alan Villarreal ise 26. basamakta yer buldu.



Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, Villarreal maçında rakibiyle ikili mücadelede

Gecenin diğer sonuçları şu şekilde:



Napoli 2-1 Sporting

Arsenal 2-0 Olympiakos

Bayer Leverkusen 1-1 PSV

Monaco 2-2 Manchester City

Dortmund 4-1 Athletic Bilbao

