Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu yarın yapılacak üç maçla başlayacak.



"Devler Ligi"nin 36 takımla oynanacak yeni lig formatında mücadele edecek son 7 ekip play-off turuyla belirlenecek. Türkiye'den Galatasaray'ın da yer alacağı play-off turunda yarın 3, 21 Ağustos Çarşamba günü ise 4 maç yapılacak.



Takımlar, 27-28 Ağustos'ta oynanacak rövanş müsabakaları öncesinde avantaj arayacak.



Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu maçları ve oynanacak stadyumlar şöyle:



Yarın:



GNK Dinamo (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan) (Maksimir)



Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan) (Aspmyra)



Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya) (Hainau)



21 Ağustos Çarşamba:



Midtjylland (Danimarka)-Slovan Bratislava (Slovakya) (Herning)



Malmö (İsveç)-Sparta Prag (Çekya) (Malmö Yeni Stadyum)



Dinamo Kiev (Ukrayna)-Salzburg (Avusturya) (Lublin)



Young Boys (İsviçre)-Galatasaray (Wankdorf)

