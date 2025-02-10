Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları ne zaman? İşte haftanın programı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması oynanacak müsabakalarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off aşamasında salı ve çarşamba günü ilk maçlar oynanacak. Rövanş mücadeleleri ise 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak.



"Devler Ligi"nde play-off turu ilk mücadelelerinin programı şöyle:



11 Şubat Salı:



20.45 Brest (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)



23.00 Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda)



23.00 Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)



23.00 Sporting (Portekiz)-Borussia Dortmund (Almanya)



12 Şubat Çarşamba:



20.45 Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya)



23.00 Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya)



23.00 Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya)



23.00 Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)