Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başladı

Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde 3 maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA 'nde play-off turunun ilk ayağında 3 maç oynandı.

Gecenin öne çıkan maçında Club Brugge, deplasmanda Rangers'ı; ilk 20 dakikada Romeo Vermant, Jorne Spileers ve Brandon Mechele'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. İskoç ekibinin tek golünü Danilo attı.

Play-off turunda Alınan sonuçlar şöyle:

- Ferencvaros (Macaristan)-Karabağ (Azerbaycan): 1-3

- Kızılyıldız (Sırbistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-2

- Rangers (İskoçya)-Club Brugge (Belçika): 1-3

Karşılaşmaların rövanşları 26-27 Ağustos'ta oynanacak.

