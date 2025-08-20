Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başladı
Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde 3 maç oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun ilk ayağında 3 maç oynandı.
Gecenin öne çıkan maçında Club Brugge, deplasmanda Rangers'ı; ilk 20 dakikada Romeo Vermant, Jorne Spileers ve Brandon Mechele'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. İskoç ekibinin tek golünü Danilo attı.
Play-off turunda Alınan sonuçlar şöyle:
- Ferencvaros (Macaristan)-Karabağ (Azerbaycan): 1-3
- Kızılyıldız (Sırbistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-2
- Rangers (İskoçya)-Club Brugge (Belçika): 1-3
Karşılaşmaların rövanşları 26-27 Ağustos'ta oynanacak.
