Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu nasıl şekillendi? İşte 7. haftanın ardından puan durumu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta sona erdi. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7'de 7 yapan İngiltere temsilcisi Liverpool, haftayı lider geçti. Kırmızılıları, 18 puanla İspanya'nın Barcelona takımı takip etti. İki ekip, ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta yapılan 9 maçla sona erdi. Milli futbolcu Arda Güler'in 64. dakikada oyuna girdiği müsabakada Real Madrid, Salzburg'u 5-1 yenerek günün en farklı skorunu aldı. Manchester City'yi konuk eden Paris Saint-Germain, 53. dakikada 2-0 geri düştüğü müsabakada başarılı bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-2 galip ayrıldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
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