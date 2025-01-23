Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu nasıl şekillendi? İşte 7. haftanın ardından puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta yapılan 9 maçla sona erdi. Milli futbolcu Arda Güler'in 64. dakikada oyuna girdiği müsabakada Real Madrid, Salzburg'u 5-1 yenerek günün en farklı skorunu aldı. Manchester City'yi konuk eden Paris Saint-Germain, 53. dakikada 2-0 geri düştüğü müsabakada başarılı bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-2 galip ayrıldı.



ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU



