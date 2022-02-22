Şampiyonlar Ligi'nde Rusya-Ukrayna krizi

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz futbolu da vurdu. 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde oynanacak Şampiyonlar Ligi finali yaşanan kriz nedeniyle tehlikeye girdi.

Haberler - ntv.com.tr 22.02.2022 - 15:49 | Son Güncelleme : 22.02.2022 - 15:54

Şampiyonlar Ligi'nde Rusya-Ukrayna krizi

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Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'yı işgal tehditlerinin ardından, UEFA yetkilileri 28 Mayıs'ta Rusya'da yapılması planlanan finalinin başka bir ülkeye verilmesini konuşmaya başladı.

The Guardian'ın haberine göre, UEFA'nın şu andaki düşüncesi maçın, St Petersburg'da oynanacağı yönünde fakat yetkililer acil durum planlarının da dikkate alınması gerektiğini düşünüyor. Şampiyonlar Ligi finali son iki sezonda Covid nedeniyle ertlenmiş ve yerleri değiştirilmişti. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finaline üç hafta kala Türkiye'nin kırmızı listeye alınmasının ardından turnuva İstanbul'dan Porto'ya alınmıştı.

UEFA yaptığı açıklamada, ''UEFA durumu sürekli ve yakından izliyor, şu anda, mekanı değiştirmek gibi bir plan yok" dedi.

RUS KULÜPLERİNİN AVRUPA'DAKİ DURUMU NE?

Rus kulüpleri arasında Avrupa'da yoluna devam eden tek kulüp Zenit St Petersburg.

Rus şirketi Gazprom'un ise Avrupa futbolundaki yeri büyük. UEFA ile uzun süredir devam eden ticari anlaşmları olan Gazprom, Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi'ninde en büyük sponsorlarından. Ayrıca finalin oynanacağı stadyum olan Gazprom Arena'nın isim haklarını da elinde bulunduruyor. 

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