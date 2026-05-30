Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon PSG

30.05.2026 17:53

Son Güncelleme: 30.05.2026 22:30

NTV - Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG, penaltılar sonucunda Arsenal'i devirdi ve şampiyon oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, Macaristan'ın başkenit Budapeşte'de oynanan final maçında belli oldu.

 

Puskas Arena'daki "Devler Ligi" finalinde Fransa'nın PSG takımı ile İngiltere'den Arsenal karşı karşıya geldi.

 

Büyük bir mücadeleye sahne olan maçın 90 dakikası 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı.

 

Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

 

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON PSG

 

Penaltılarda rakibine 4-3'lük, toplamda ise 5-4'lük üstünlük kuran PSG, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

 

Fransız temsilcisi, üst üste ikinci kez Devler Ligi'nde şampiyon oldu.

 

PENALTILAR

PSG 5-4 ARSENAL

 

PSG: O - O - X - O - O

Arsenal: O - X - O - O - X

21:44
VE PENALTILARA GİDİLDİ
PSG-Arsenal maçının 120 dakikası 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Şampiyonlar Ligi şampiyonunu penaltılar belirleyecek.
21:25
İLK UZATMA DEVRESİ BİTTİ, İKİNCİ UZATMAYA GEÇİLDİ
Karşılaşmanın ilk uzatma devresinde eşitlik bozulmadı. İkinci uzatma yarısı başladı.
21:01
MAÇ UZATMALARA GİTTİ
Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak.
20:43
DİREKTEN DÖNDÜ
77. Dakika: PSG öne geçmeye çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan ve ceza sahasına giren Kvaratskhelia'nın dar açıdan vuruşu kaleciden direğe çarptı ve sonrasında kornere çıktı.
20:30
MAÇTA EŞİTLİK VAR
65. Dakika: PSG, Arsenal karşısında durumu eşitledi.. Penaltıda topun başına geçen Dembele, meşin yuvarlak ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skoru 1-1'e getirdi.
20:26
PENALTI
62. Dakika: PSG penaltı kazandı. Ceza alanına giren Kvaratskhelia, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Siebert, penaltı noktasını gösterdi.
20:10
İKİNCİ YARI BAŞLADI
46. Dakika: Karşılaşmada ikinci yarı başladı.
19:54
İLK DEVRE BİTTİ
Karşılaşmanın ilk yarısı Arsenal'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
19:46
PSG GOLE YAKLAŞTI
43. Dakika: PSG, Fabian Ruiz ile gole yaklaştı. Nuno Mendes'in sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına girip yaptığı ortayı Arsenal'den Hincapie karşıladı. Kısa düşen topu Fabian Ruiz kafasıyla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
19:17
PENALTI BEKLENTİSİ
15. Dakika: PSG penaltı bekledi. Ceza sahası içinde seken top, Arsenal'den Bukayo Saka'nın eline temas etti. PSG futbolcuları penaltı beklerken, hakem Siebert "Devam" dedi.
19:08
İLK GOL GELDİ
6. Dakika: Arsenal 1-0 önde. Hızlı hücum fırsatı yakalayan İngiliz ekibinde savunma arkasına sarkan Kai Havertz, ceza sahasına girerek dar bir açıdan vuruşunu yaptı ve skoru 1-0'a getirdi.
19:00
DEV FİNAL BAŞLADI
PSG-Arsenal maçında ilk düdük geldi.
17:50
İLK 11'LER
PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele. Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Trossard, Havertz.
SONUCU PENALTILAR BELİRLEDİ

 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kazanan takımı seri penaltı atışları belirledi.

 

PSG'de Gonçalo Ramos ve Doue ilk 2 penaltıyı gole çevirdi. Gyökeres'in açılış penaltısından yararlandığı Arsenal'da ikinci olarak topun başına gelen Eze, meşin yuvarlağı yandan dışarı attı. Fransız temsilcisinde üçüncü penaltı için gelen Nuno Mendes'in şutunda kaleci Raya soluna uçarak gole izin vermedi. İngiliz temsilcisinin üçüncü penaltısını Rice gole çevirince 2-2 eşitlik oluştu.

 

Paris Saint-Germain adına dördüncü penaltıyı Hakimi kullandı. Faslı oyuncu top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Arsenal'da topun başına geçen Martinelli de ağları sarsınca 3-3 eşitlik oldu.

 

Fransız temsilcisinde 5. penaltıyı kullanan Beraldo, hata yapmadı. İngiliz ekibinin beşinci penaltısı için beyaz noktaya giden Gabriel, topu üstten auta yolladı.

 

Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Fransız temsilcisi PSG, şampiyonluğa ulaştı.

 

PSG'NİN FİNAL YOLU

 

PSG, son şampiyon ünvanıyla girdiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabında "dalgalı" performans sergiledi.

 

Lig etabında 8 müsabakada 4 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan Fransız takımı, 14 puanla 11. sırada yer alarak play-off oynamak zorunda kaldı.

 

Son 16 play-off'unda kendi liginden Monaco'yu eleyen PSG, son 16 turunda İngiltere'nin Chelsea, çeyrek finalde ise aynı ülkeden Liverpool'u geçti. Yarı finalde Almanya'nın güçlü Bayern Münih takımını saf dışı bırakan PSG, adını finale yazdırdı.

 

ARSENAL FİNALE NAMAĞLUP GELDİ

 

İngiliz temsilcisi, "Devler Ligi"ndeki 14 müsabakada yenilgi yüzü görmemişti.

 

36 takımlı lig etabındaki 8 maçı da kazanan Arsenal, lider olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Almanya'nın Bayer Leverkusen, çeyrek finalde Portekiz'in Sporting takımlarını eleyen "Topçular" yarı finalde ise İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i geçerek finale geldi.

 

Finalde de 120 dakikayı 1-1 bitiren İngiliz ekibi, penaltılar sonucunda ilk yenilgisini almış oldu.

