Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon PSG
30.05.2026 17:53
Son Güncelleme: 30.05.2026 22:30
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG, penaltılar sonucunda Arsenal'i devirdi ve şampiyon oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon, Macaristan'ın başkenit Budapeşte'de oynanan final maçında belli oldu.
Puskas Arena'daki "Devler Ligi" finalinde Fransa'nın PSG takımı ile İngiltere'den Arsenal karşı karşıya geldi.
Büyük bir mücadeleye sahne olan maçın 90 dakikası 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı.
Uzatmalarda da eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışlarına geçildi.
ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON PSG
Penaltılarda rakibine 4-3'lük, toplamda ise 5-4'lük üstünlük kuran PSG, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
Fransız temsilcisi, üst üste ikinci kez Devler Ligi'nde şampiyon oldu.
PENALTILAR
PSG 5-4 ARSENAL
PSG: O - O - X - O - O
Arsenal: O - X - O - O - X
SONUCU PENALTILAR BELİRLEDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kazanan takımı seri penaltı atışları belirledi.
PSG'de Gonçalo Ramos ve Doue ilk 2 penaltıyı gole çevirdi. Gyökeres'in açılış penaltısından yararlandığı Arsenal'da ikinci olarak topun başına gelen Eze, meşin yuvarlağı yandan dışarı attı. Fransız temsilcisinde üçüncü penaltı için gelen Nuno Mendes'in şutunda kaleci Raya soluna uçarak gole izin vermedi. İngiliz temsilcisinin üçüncü penaltısını Rice gole çevirince 2-2 eşitlik oluştu.
Paris Saint-Germain adına dördüncü penaltıyı Hakimi kullandı. Faslı oyuncu top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Arsenal'da topun başına geçen Martinelli de ağları sarsınca 3-3 eşitlik oldu.
Fransız temsilcisinde 5. penaltıyı kullanan Beraldo, hata yapmadı. İngiliz ekibinin beşinci penaltısı için beyaz noktaya giden Gabriel, topu üstten auta yolladı.
Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Fransız temsilcisi PSG, şampiyonluğa ulaştı.
PSG'NİN FİNAL YOLU
PSG, son şampiyon ünvanıyla girdiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabında "dalgalı" performans sergiledi.
Lig etabında 8 müsabakada 4 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan Fransız takımı, 14 puanla 11. sırada yer alarak play-off oynamak zorunda kaldı.
Son 16 play-off'unda kendi liginden Monaco'yu eleyen PSG, son 16 turunda İngiltere'nin Chelsea, çeyrek finalde ise aynı ülkeden Liverpool'u geçti. Yarı finalde Almanya'nın güçlü Bayern Münih takımını saf dışı bırakan PSG, adını finale yazdırdı.
ARSENAL FİNALE NAMAĞLUP GELDİ
İngiliz temsilcisi, "Devler Ligi"ndeki 14 müsabakada yenilgi yüzü görmemişti.
36 takımlı lig etabındaki 8 maçı da kazanan Arsenal, lider olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Almanya'nın Bayer Leverkusen, çeyrek finalde Portekiz'in Sporting takımlarını eleyen "Topçular" yarı finalde ise İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i geçerek finale geldi.
Finalde de 120 dakikayı 1-1 bitiren İngiliz ekibi, penaltılar sonucunda ilk yenilgisini almış oldu.