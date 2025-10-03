Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonu yüzde 15.1 ile açıkladılar: Galatasaray için çarpıcı kehanet!

UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde 2. hafta geride kalırken, şampiyonluk olasılıkları da güncellendi. Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray , 2. haftada konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup ederek bu sezon organizasyondaki ilk galibiyetini almıştı. GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Galatasaray 'ın rakipleri ve maç programı şu şekilde sıralanmıştı: 18 Eylül Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray 30 Eylül Galatasaray 1-0 Liverpool 22 Ekim Galatasaray-Bodo/Glimt 5 Kasım Ajax-Galatasaray 25 Kasım Galatasaray-R. Union Saint-Gilloise 9 Aralık AS Monaco-Galatasaray 21 Ocak Galatasaray-Atletico Madrid 28 Ocak Manchester City-Galatasaray

Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı belirledi.



FAVORİ REAL MADRID



Bu kupayı daha önce 9 kez müzesine götürmüş olan Real Madrid, yüzde 15,1'lik olasılıkla en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterildi.



Real Madrid'i yüzde 14,3 ile Paris Saint-Germain ve yüzde 12,8 ile Arsenal takip etti.