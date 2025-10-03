Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonu yüzde 15.1 ile açıkladılar: Galatasaray için çarpıcı kehanet!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Galatasaray'ın organizasyondaki şampiyonluk ihtimali açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta geride kalırken, şampiyonluk olasılıkları da güncellendi.
Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray, 2. haftada konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup ederek bu sezon organizasyondaki ilk galibiyetini almıştı.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Galatasaray'ın rakipleri ve maç programı şu şekilde sıralanmıştı:
18 Eylül
Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray
30 Eylül
Galatasaray 1-0 Liverpool
22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
5 Kasım
Ajax-Galatasaray
25 Kasım
Galatasaray-R. Union Saint-Gilloise
9 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
28 Ocak
Manchester City-Galatasaray
Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı belirledi.
FAVORİ REAL MADRID
Bu kupayı daha önce 9 kez müzesine götürmüş olan Real Madrid, yüzde 15,1'lik olasılıkla en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterildi.
Real Madrid'i yüzde 14,3 ile Paris Saint-Germain ve yüzde 12,8 ile Arsenal takip etti.
GALATASARAY'IN YÜZDESİ
Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimaline ise yüzde 0,1'lik ihtimal verildi.
USG, PSV, Olympiakos, Kopenhag, Qarabağ, Bodo/Glimt, Slavia, Ajax, Pafos ve Kairat'ın ise Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk olasılığının bulunmadığı belirtildi.
İŞTE 36 TAKIMLI LİSTE VE OLASILIKLAR:
1 - Real Madrid: 15.1%
2 - PSG: 14.3%
3 - Arsenal: 12.8%
4 - Barcelona: 11.9%
5 - Bayern: 9.7%
6 - Liverpool: 9.5%
7 - Manchester City: 8.9%
8 - Inter: 5.3%
9 - Chelsea: 2.6%
10 - Atletico: 1.9%
11 - Dortmund: 1.7%
12 - Newcastle: 1.2%
13 - Napoli: 1.2%
14 - Leverkusen: 1.1%
15 - Juventus: 0.6%
16 - Atalanta: 0.6%
17 - Tottenham: 0.4%
18 - Villarreal: 0.3%
19 - Sporting: 0.2%
20 - Frankfurt: 0.2%
21 - Marsilya: 0.2%
22 - Benfica: 0.1%
23 - Athşetic Bilbao: 0.1%
24 - Monaco: 0.1%
25 - GALATASARAY: 0.1%
26 - Club Brugge: 0.1%
27 - USG: 0%
28 - PSV: 0%
29 - Olympiakos: 0%
30 - Qarabağ: 0%
31 - Kopenhag: 0%
32 - Bodo/Glimt: 0%
33 - Slavia: 0%
34 - Kairat: 0%
35 - Ajax: 0%
36 - Pafos: 0%
