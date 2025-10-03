NTV.COM.TR

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonu yüzde 15.1 ile açıkladılar: Galatasaray için çarpıcı kehanet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Galatasaray'ın organizasyondaki şampiyonluk ihtimali açıklandı.

UEFA 'nde 2. hafta geride kalırken, şampiyonluk olasılıkları da güncellendi.

Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden tek takım olan , 2. haftada konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup ederek bu sezon organizasyondaki ilk galibiyetini almıştı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası 'ın rakipleri ve maç programı şu şekilde sıralanmıştı:

18 Eylül
Eintracht Frankfurt 5-1 Galatasaray

30 Eylül
Galatasaray 1-0 Liverpool

22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt

5 Kasım
Ajax-Galatasaray

25 Kasım
Galatasaray-R. Union Saint-Gilloise

9 Aralık
AS Monaco-Galatasaray

21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid

28 Ocak
Manchester City-Galatasaray

Galatasaraylı futbolcular, Liverpool galibiyetini maç sonunda böyle kutlamıştı.

Avrupa liglerinde ekiplerin performans ve transferlerini analiz ederek şampiyon olacak takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, UEFA 'nde şampiyonluğa ulaşacak takımı belirledi.

FAVORİ REAL MADRID

Bu kupayı daha önce 9 kez müzesine götürmüş olan , yüzde 15,1'lik olasılıkla en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterildi.

Real Madrid'i yüzde 14,3 ile Paris Saint-Germain ve yüzde 12,8 ile Arsenal takip etti.

Milli futbolcu Arda Güler de Real Madrid formasını terleten isimler arasında yer alıyor.

GALATASARAY'IN YÜZDESİ

Türkiye'yi 'nde temsil eden tek takım olan 'ın şampiyonluk ihtimaline ise yüzde 0,1'lik ihtimal verildi.

Galatasaraylı Victor Osimhen, Liverpool'a attığı gol sonrası böyle sevinç yaşamıştı.

﻿USG, PSV, Olympiakos, Kopenhag, Qarabağ, Bodo/Glimt, Slavia, Ajax, Pafos ve Kairat'ın ise 'nde şampiyonluk olasılığının bulunmadığı belirtildi.

İŞTE 36 TAKIMLI LİSTE VE OLASILIKLAR:

1 - : 15.1%
2 - PSG: 14.3%
3 - Arsenal: 12.8%
4 - Barcelona: 11.9%
5 - Bayern: 9.7%
6 - Liverpool: 9.5%
7 - Manchester City: 8.9%
8 - Inter: 5.3%
9 - Chelsea: 2.6%
10 - Atletico: 1.9%
11 - Dortmund: 1.7%
12 - Newcastle: 1.2%
13 - Napoli: 1.2%
14 - Leverkusen: 1.1%
15 - Juventus: 0.6%
16 - Atalanta: 0.6%
17 - Tottenham: 0.4%
18 - Villarreal: 0.3%
19 - Sporting: 0.2%
20 - Frankfurt: 0.2%
21 - Marsilya: 0.2%
22 - Benfica: 0.1%
23 - Athşetic Bilbao: 0.1%
24 - Monaco: 0.1%
25 - : 0.1%
26 - Club Brugge: 0.1%
27 - USG: 0%
28 - PSV: 0%
29 - Olympiakos: 0%
30 - Qarabağ: 0%
31 - Kopenhag: 0%
32 - Bodo/Glimt: 0%
33 - Slavia: 0%
34 - Kairat: 0%
35 - Ajax: 0%
36 - Pafos: 0%

