Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu başladı (İşte gecenin sonuçları)

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Leipzig – Real Madrid ve Kopenhag – Manchester City maçları oynandı.

Leipzig ile Real Madrid Red Bull Arena’da karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan İrfan Peljto düdük çaldı. Peljto’nun yardımcılıklarını ise deplasmanda Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yaptı.