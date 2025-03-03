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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 4 Mart Salı ve 5 Mart Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA 'nde son 16 turu ilk maçları, 4 Mart Salı ve 5 Mart Çarşamba günü oynanacak. Devler Ligi'nde son 16 turu rövanş müsabakaları ise 11-12 Mart tarihlerinde yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

4 Mart Salı:

20.45 Club Brugge - Aston Villa
23.00 Borussia Dortmund - Lille
23.00 PSV Eindhoven - Arsenal
23.00 - Atletico Madrid

5 Mart Çarşamba:

20.45 Feyenoord - Inter
23.00 Bayern Münih - Bayer Leverkusen
23.00 Benfica - Barcelona
23.00 Paris Saint-Germain - Liverpool

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