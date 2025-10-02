Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar: Dünya onları konuşuyor!

ELEMELERDE 6 MAÇTA 5 KEZ ZAFER UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde lig aşamasında mücadele etmek için 3 eleme turu geçen Karabağ, oynadığı 6 maçın 5'ini kazandı, bu karşılaşmalarda 15 gol atıp 5 gol yedi. Organizasyonun ikinci eleme turunda İrlanda'nın Shelbourne takımını ilk maçta deplasmanda 3-0 yenen Azerbaycan temsilcisi, rakibini evindeki rövanş mücadelesinde de 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Üçüncü eleme turunda Kuzey Makedonya'nın Shkendija ekibiyle karşılaşan Karabağ, rakibini deplasmanda 1-0, evinde de 5-1 mağlup ederek play-off'a kaldı. Karabağ, play-off turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Macaristan'ın Ferencvaros takımına sahasındaki rövanşta 3-2 yenilmesine rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını lig aşamasına yazdırma başarısı gösterdi. AZERBAYCAN'IN AVRUPA TEMSİLCİSİ Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına ve gruplara kalan, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına giren, UEFA Konferans Ligi'nde de gruptan çıkmayı başaran ilk Azerbaycan takımı olarak adını tarihe yazdırdı. Karabağ, tarihinde ikinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Daha önce 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan Azerbaycan temsilcisi, 6 maçta 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamıştı. Bu sezon organizasyonun lig aşamasında 8 maça çıkacak Karabağ, ilk 2 mücadelesini kazanarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

KURBAN KURBVANOV ETKİSİ



Kurban Kurbanov'un 2008'de teknik direktörlük görevine getirilmesiyle Karabağ takımında yeni bir sayfa açıldı.



Kurbanov yönetiminde Azerbaycan liginde 11 şampiyonluk elde eden Karabağ, 6 kez de Azerbaycan Kupası'nı kazandı.



Kurbanov, daha önce yaptığı açıklamalarda, Karabağ takımına Türkiye'den de büyük ilgi olduğunu dile getirerek, "Ben bir Azerbaycanlı olarak, bir Türk oğlu olarak Türk halkına teşekkür ediyorum. Biz gerçekten kardeşiz ve her zaman birbirimizin yanında olduk. Hem sevincimizde hem de kötü günümüzde birlikte olduk. Türk halkına büyük saygım ve itimadım var. Bizi kendi takımları olarak görüyorlar. Deplasmanda çok sayıda Türk taraftar bize destek veriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.



ALİYEV, KARABAĞ'I KUTLADI



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Kopenhag'ı mağlup eden Karabağ'ı tebrik etti.



Karabağ'ı ve tüm Azerbaycan futbol camiasını kutlayan Aliyev, mesajında, "Dünyanın en güçlü kulüp turnuvasının ana aşamasında 2 maçta 2 parlak galibiyet elde eden 'Karabağ', dünya futbolunun devleriyle zirveyi paylaşarak halkımızı gururlandırmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.