Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece, Barcelona 9 gollü maçta Newcastle'ı dağıttı
18.03.2026 22:46
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona, İngiliz ekibi Newcastle'ı farklı mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İspanya La Liga devi Barcelona ile Premier Lig ekibi Newcastle karşı karşıya geldi.
Camp Nou'da oynanan müsabaka, Barcelona'nın 7-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Bernal, 45+7. dakikada penaltıdan Lamine Yamal, 51. dakikada Fermin, 56 ve 61. dakikalarda Robert Lewandowski ile 6 ve 72. dakikalarda Raphinha kaydetti. Konuk takımın golleri ise 15 ve 28. dakikalarda Elanga'dan geldi.
Bu sonucun ardından toplam skorda 8-3'lük üstünlük sağlayan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı. Newcastle ise turnuvaya veda etti.
Barcelona, Atletico Madrid-Tottenham eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.