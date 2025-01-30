Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanan 36 takımlı lig aşaması formatıyla oynanan maçlarla tamamlandı. İlk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16'ya yükseldi. 9. ile 24. sıralar arasında bulunan takımlar ise play-off maçlarının ardından bir üst tura çıkacak.



Lig aşamasını Liverpool birinci, Barcelona ikinci, Arsenal üçüncü, Inter dördüncü, Atletico Madrid beşinci, Bayer Leverkusen altıncı, Lille yedinci ve Aston Villa sekizinci olarak tamamladı.



9-25 sıralamasındaki takımlar birbirleriyle play-off turu oynayacak.



9'dan 25'e sıralanan takımlar ise; Atalanta, Dortmund, Bayern Münih, Real Madrid, Milan, PSV, PSG, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting ve Club Brugge oldu.



ELENEN TAKIMLAR



Devler Ligi'ne ise Stuttgart, Shakhtar Donetsk, Bologna, Kızılyıldız, Sturm Graz, Sparta Prag, Leipzig, Girona, Salzburg, Slovan Bratislaca ve Young Boys veda ettiler.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında alınan sonuçlar şöyle:



Sporting-Bologna: 1-1

PSV-Liverpool: 3-2

Young Boys-Kızılyıldız: 0-1

Stuttgart-Paris Saint-German: 1-4

Strum Graz-Leipzig: 1-0

Manchester City-Club Brugge: 3-1

Bayern Münih-Slovan Bratislava: 3-1

Inter-Monaco: 3-0

Borussia Dortmud-Shaktar Donetsk: 3-1

Barcelona-Atalanta: 2-2

Bayer Leverkusen-Sparta Prag: 2-0

Juventus-Benfica: 0-2

Dinamo Zagreb-Milan: 2-1

Salzburg-Atletico Madrid: 1-4

Lille-Feyenoord: 6-1

Aston Villa-Celtic: 4-2

Girona-Arsenal: 1-2

Brest-Real Madrid: 0-3