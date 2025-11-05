Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi: Kenan Yıldız 1 puan aldı, Arda Güler'e yapılan hareket maça damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta mücadelesi başladı. 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9 maç oynandı.

İngiltere'nin Liverpool takımı, Anfield Road Stadı'nda İspanya ekibi Real Madrid'i ağırladı. Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler'in ilk 11 başladığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Maçın 61. dakikasında Alexis Mac Allister ile gol bulan Liverpool, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.



ARDA'NIN POZİSYONU MAÇA DAMGA VURDU

Arda karşılaşmanın 38. dakikasında sağ kanatta yaptığı presle topu Liverpoollu futbolculardan kaptı ve hızla ceza sahası içine girdi. Milli futbolcu Robertson'un arkadan müdahalesiyle yerde kaldı. Ancak maçın hakemi Istvan Kovacs'tan penaltı kararı çıkmadı.

Real Madrid taraftarları sosyal medyada hakem Istvan'a tepki gösterdi. Taraftarlar, Robertson'un Arda daha topa vurmadan ayağını onun önüne koyduğu ve milli futbolcunun bu nedenle vuruşu yapamadığı, dolayısıyla da pozisyonunun penaltı olduğu görüşünü savundu.



KENAN YILDIZ 1 PUAN ALDI



Gecenin diğer maçında, milli oyuncu Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başladığı karşılaşmada İtalya'nın Juventus ekibi, Portekiz temsilcisi Sporting'i ağırladı.



Sporting, 12. dakikada Maximiliano Araujo ile öne geçerken Juventus, 34. dakikada Dusan Vlahovic'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve müsabaka bu sonuçla sona erdi.