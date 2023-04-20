Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

INTER, YARI FİNALDE MİLAN'IN RAKİBİ OLDU



Portekiz temsilcisi Benfica'ya karşı deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan İtalya temsilcisi Inter, evindeki rövanş maçında ise 3-3 berabere kalarak yarı finale kaldı.



Inter'in golleri 14. dakikada Nicolo Barella, 65. dakikada Lautaro Martinez ve 78. dakikada Joaquin Correa'dan gelirken, Benfica'nın gollerini ise 38. dakikada Fredrik Aursnes, 86. dakikada Antonio Silva ve uzatmalarda Petar Musa attı.



İnter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 76. dakikada oyuna dahil oldu.



İki İtalya temsilcisi Inter ve Milan, yarı finalde birbirlerine rakip oldu.