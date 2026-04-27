Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı, dünya devlerinin hedefi kupa
27.04.2026 14:38
Kupanın favorisi Arda Gülerli Real Madrid, çeyrek finalde Bayern Münih'e elenmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlayacak. Yarı finalde dev maçlar oynanacak. İşte ayrıntılar ve maç takvimi...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı, yarın oynanacak Bayern Münih - Paris Saint-Germain müsabakasıyla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final aşaması, yarın ve 29 Nisan Çarşamba günü oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.
Organizasyonun yarı finalinde yarın Bayern Münih - Paris Saint-Germain, 29 Nisan Çarşamba günü de Arsenal - Atletico Madrid maçları oynanacak.
Devler Ligi'nin bu turunda rövanş maçları, 5-6 Mayıs'ta yapılacak ve finalistler belli olacak.
MAÇLARIN TAKVİMİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın
22.00 Bayern Münih - Paris Saint-Germain
29 Nisan Çarşamba
22.00 Arsenal - Atletico Madrid