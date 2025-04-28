Şampiyonlar Ligi'nde yarı final perdesi açılıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları, 29 Nisan Salı günü ve 30 Nisan Çarşamba günü yapılacak.



Karşılaşmaların rövanşları ise 6-7 Mayıs'ta oynanacak.



"Devler Ligi"nde yarı final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:



29 Nisan Salı:



22.00 Arsenal (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa)



30 Nisan Çarşamba:



22.00 Barcelona (İspanya)-Inter (İtalya)