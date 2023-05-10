Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatla gelir artışı hedefi

Şampiyonlar Ligi'nde 2024-25 sezonuyla birlikte uygulanmaya başlanacak yeni format turnuvanın gelirlerinin artmasını sağlayabilir.



UEFA Turnuvalar Direktörü Giorgio Marchetti yaptığı açıklamada, "Beklentimiz 4.6 milyar ile 4.8 milyar euro arasında. Ancak daha iyi ve daha kötü senaryolar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



ESPN'de yer alan haberde; UEFA'nın gelirlerdeki artış için İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yayın anlaşmalarına güvendiği belirtildi.



Mevcut formatta 3.6 milyar euro gelir elde edilirken sistemin değişmesiyle birlikte dağıtalacak ödülün de nasıl paylaştırılacağına ilişkin görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Ek olarak artması beklenen gelirlerin bir kısmının Avrupa'nın 5 büyük ligindeki diğer liglere dağıtılabileceği belirtildi.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ FORMAT



UEFA'dan geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada Şampiyonlar Ligi'nin takım sayısının 2024 itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceği açıklanmıştı.



2024-25 sezonuyla birlikte 34 takım lig başarılarına göre, 2 takım da geçmiş performanslarına özel davetle göre turnuvalara katılacak.



Geleneksel grup aşaması da yerini lig formatına bırakacak. İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva lig usülüne göre oynanacak. 36 takımlı ligi ilk 8 sırada tamamlayanlar, tur atlayacak. 9-24 arasında 16 takım play-off oynayacak. Turu geçen takımlar, son 16 turunda mücadele edecek.



UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de benzer bir format uygulanacak.



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