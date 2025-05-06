Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı
Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile Barcelona 3-3'ün rövanşında karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bu akşam belli olacak.
Inter ile Barcelona 3-3'ün rövanşında karşı karşıya gelecek.
TURDA İLK MAÇ NEFES KESTİ
Inter 2-0 ve 3-2 öne üstünlük yakalasa da maç berabere bitti. Milano'daki rövanş maçı saat 22'de başlayacak.
Diğer eşleşmenin rövanşı çarşamba akşamı oynanacak. İlk maçı 1-0 kazanan Paris Saint Germain, Arsenal'i konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi finali bu sezon 31 Mayıs'ta Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da oynanacak.
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