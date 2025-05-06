Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bu akşam belli olacak.

Inter ile Barcelona 3-3'ün rövanşında karşı karşıya gelecek.

TURDA İLK MAÇ NEFES KESTİ



Inter 2-0 ve 3-2 öne üstünlük yakalasa da maç berabere bitti. Milano'daki rövanş maçı saat 22'de başlayacak.



Diğer eşleşmenin rövanşı çarşamba akşamı oynanacak. İlk maçı 1-0 kazanan Paris Saint Germain, Arsenal'i konuk edecek.



Şampiyonlar Ligi finali bu sezon 31 Mayıs'ta Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da oynanacak.