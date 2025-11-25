Şampiyonluğu kutlayan taraftarların üzerine sürmüştü, mahkemesi başladı

Premier Lig ekibi Liverpool, 2024/2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamış ve 20 kupayla birlikte ligi en çok kazanan İngiliz ekibi olmuştu.

Bu tarihi başarının ardından şehirde bir kupa töreni düzenlenmişti. Oyuncular ve taraftarlar, şampiyonluğu doyasıya kutlamıştı.

Ancak, kutlamalar sırasında bir trajedi yaşanmıştı. Eski bir deniz subayı olan Paul Doyle, görevi dolayısıyla kendisine tanınan ayrıcalıktan yararlandı ve normalde araç trafiğine kapalı olan caddeye giriş yaparak kalabalığın arasına sürdü.

Doyle'un bu hareketi sonucunda 134 insan yaralandı. Olayda can kaybı yaşanmazken 50 kişi hastaneye sevk edilmişti.

MAHKEME SÜRECİ BAŞLADI

Eski deniz subayının mahkemesi ile dün itibarıyla başladı. Doyle, kendisi hakkındaki tüm suçlamaları reddetti ve affedilmesi için yalvardı.

29 kişiye kasten yaralamakla suçlanan Doyle'un mahkemesinin üç veya dört hafta daha devam etmesi bekleniyor.

Eski subayın 6 aylık bir çocuğun yaralanmasına sebep olduğu da bildirildi.