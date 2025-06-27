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Şampiyonluğu dramatik şekilde kaybetmişti: Ajax'tan gönderilen Farioli başka bir Avrupa devine gidiyor!

Hollanda Ligi'nde şampiyonluğu dramatik şekilde kaybeden Francesco Farioli'nin Ajax'tan sonraki durağı netleşiyor.

Şampiyonluğu dramatik şekilde kaybetmişti: Ajax'tan gönderilen Farioli başka bir Avrupa devine gidiyor!

Geçtiğimiz sezonun başında Hollanda Ligi Eredivisie devi 'ın başına geçen teknik direktör Francesco Farioli, büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı.

Son 4 haftaya 9 puan önde lider giren Ajax, avantajını değerlendirememiş ve şampiyonluğu PSV'ye kaptırmıştı.

Dramatik bir son yaşayan Ajax'ta teknik direktör Francesco Farioli ile yollar karşılıklı anlaşarak ayrılmıştı.

Henüz herhangi bir takımla anlaşmayan İtalyan çalıştırıcı için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Şampiyonluğu dramatik şekilde kaybetmişti: Ajax'tan gönderilen Farioli başka bir Avrupa devine gidiyor! - 1

PORTO'DA GÜNDEM FARIOLI

Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Francesco Farioli, Portekiz Ligi devi Porto'nun teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

OCAK AYINDAN BERİ TEMASTA

Haberin devamında Farioli ve Porto arasındaki temasların ocak ayından beri devam ettiği belirtildi.

AKILLARA SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ GELDİ

Sergen Yalçın, daha önce Francesco Farioli'nin teknik direktörü olması hakkında, "Ben, Farioli'nin nasıl Ajax'a gittiğine inanamıyorum. İnanamıyorum yani! Adam bir de analizci, teknik direktör falan değil. Alanyaspor'a getirdi bizim Cenk onu yardımcı olarak, oradan antrenör oldu. Arkadan 3 tane pas yapınca böyle hoca olur mu, şöyle hoca olur mu! Adam, Nice'e gitti oradan Ajax'a gitti. İnanamıyorum, dünya komedisi." ifadelerini kullanmıştı.

Şampiyonluğu dramatik şekilde kaybetmişti: Ajax'tan gönderilen Farioli başka bir Avrupa devine gidiyor! - 2

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