Şampiyonluk golüne hain suçlaması

EURO 2024 finalinde İngiltere'ye 86'ncı dakikada attığı golle Matadorları zafere taşıyan Mikel Oyarzabal, tüm ülkeyi sevinçten sokağa dökmüştü.



Ancak İspanya'da bu gole kızanlar da var. Bask Özerk Bölgesi'ndeki Biskayan kasabasına asılan pankartta, Oyarzabal ve takım arkadaşı Merino hain olarak gösterildi.



"İspanya Milli Takımı'nın asimilasyonuna hayır!" yazan pankartta, Bask bayrağı yer alırken, İspanya bayrağının üzerinde çarpı işareti konuldu.



Afişin altındaki duvara ise "Merino ve Oyarzabal, hainler" yazılırken, "gamalı haça hayır!" simgesi çizildi.



Ayrılıkçı Baskların Oyarzabal'ın annesinin memleketinde yaptığı bu protestoya, siyasetten de destek var.

İSPANYA MİLLİ TAKIMINA 9 FUTBOLCU VERDİ



Bask coğrafyasının bağımsızlığını savunan Euskal Herria Bildu koalisyonunun genel koordinatörü Arnaldo Otegi, "Bu benim milli takımım değil, bu benim kralım değil, bu benim milli marşım değil" diyerek, asılan pankartı onayladı.



Yaklaşık 200 yıldır ayrılık talebiyle gündeme gelen Bask Bölgesi, İspanyol futbolu için bir futbolcu madeni.



Athletic Bilbao ve Real Sociedad gibi yetiştirici kulüplere sahip olan coğrafya, EURO 2024'te zafere ulaşan İspanya Milli Takımı'na 9 futbolcu verdi.

