Şampiyonluk kupası ile nehirde tur attılar!

Galatasaray taraftarları, nehir kenarındaki bir tesiste düzenlenen etkinlikte şampiyonluğu kutladı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından taraftarlar, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası ile fotoğraf çektirdi ve Meriç Nehri’nde tur attı.



Teknelerden havai fişekler atıldığı kutlamaya Galatasaray bayraklarıyla donatılan kancabaş tipi kayıklardaki taraftarlar da katıldı.



