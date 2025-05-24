Şampiyonluk kutlamalarında korkutan olay: Kıvılcımlar içinde kaldılar

Eskişehirspor'un 'Şampiyonluk Gecesi' kutlamaları büyük coşkuyla devam etti.



Ünlü sanatçılar sahneye çıkmaya devam ederken, Hande Ünsal'ın konseri sırasında ilginç bir olay yaşandı.



Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nun tepesinden taraftarın oturduğu bölgeye doğru kıvılcımlar saçan havai fişekler yakıldı.



Bu esnada taraftarın yaşadığı zor anlar objektiflere yansıdı. Tribünlerdeki vatandaşlar yaşanan olaya ıslıklarla tepki gösterdi.