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Şampiyonluk kutlamalarında korkutan olay: Kıvılcımlar içinde kaldılar

BAL'da şampiyon olan Eskişehirspor'un kutlamaları sırasında yapılan kıvılcım gösterisinde taraftar zor anlar yaşadı.

Şampiyonluk kutlamalarında korkutan olay: Kıvılcımlar içinde kaldılar

'un 'Şampiyonluk Gecesi' kutlamaları büyük coşkuyla devam etti.

Ünlü sanatçılar sahneye çıkmaya devam ederken, Hande Ünsal'ın konseri sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nun tepesinden taraftarın oturduğu bölgeye doğru kıvılcımlar saçan havai fişekler yakıldı.

Bu esnada taraftarın yaşadığı zor anlar objektiflere yansıdı. Tribünlerdeki vatandaşlar yaşanan olaya ıslıklarla tepki gösterdi.

Şampiyonluk kutlamalarında korkutan olay: Kıvılcımlar içinde kaldılar - 1

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