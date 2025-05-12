Şampiyonluk kutlamasında izdiham: Biri ağır 26 taraftar yaralı

Almanya'da Hamburg'un 7 yıl sonra Bundesliga'ya yeniden yükselmesini kutlayan taraftarların sahaya girmesiyle izdiham yaşandı. Kutlamada 26 taraftar yaralanırken bir taraftarın durumunun ağır olduğu bildirildi.



Bundesliga 2'nin 33. haftasında Hamburg'un evinde SSV Ulm 1846'ı 6-1 yendi. Maç devam ederken taraftarların sahaya girmesi nedeniyle yaşanan izdihamda yaralananlar oldu.



Alman Haber Ajansının (DPA) Hamburg İtfaiye Departmanı'na dayandırdığı habere göre, izdiham sonrası 26 Hamburg taraftarı hastaneye kaldırılırken, bir kişinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. İzdihamda maçın bitimine dakikalar kala bazı taraftarlar, tribünden sahaya doğru yönelerek reklam panolarını devirdi. Polis, taraftarların soyunma odası koridorlarına girmesini engelledi.



Ligin bitimine 1 hafta kala Hamburg, Köln'ün 1 puan önünde 59 puanla lider durumda bulunuyor.