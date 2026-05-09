Şampiyonluk sonrası Okan Buruk'tan ilk sözler

Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 'tan maç biter bitmez ilk açıklama geldi. Buruk, Türk futbolunda hem futbolcu hem de teknik direktör olarak üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Buruk şu ifadeleri kullandı:



“Çok emek verdik, çok mücadele ettik. Bizi her daim destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim. 4 sene üst üste ikinci kez. Artık hedefimiz 5. şampiyonluk.”



BURUK'UN ŞAMPİYONLUKLARI

Buruk, ligde teknik adam olarak sarı-kırmızılılarla 4, Başakşehir ile de 1 olmak toplam 5 şampiyonluk kazandı.

Buruk, sarı-kırmızılılarla ligde üst üst 4. şampiyonluğunu yaşayarak önemli bir başarıya imza attı. 52 yaşındaki çalıştırıcı, Aslan ile daha önce 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında ligi şampiyon olarak tamamladı.

Okan Buruk, teknik direktör olarak ligde ilk şampiyonluğunu Başakşehir’i çalıştırdığı dönemde elde etti. Buruk, 2019-2020 sezonunda turuncu-lacivertlileri şampiyonluğa taşıdı.

8. KUPASI

Okan Buruk, bu şampiyonlukla teknik direktörlük kariyerinde 8. kupasını kazandı. Buruk, Süper Lig’de 5, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 ve Turkcell Süper Kupa’da da 1 kez kupa kazanma sevinci yaşadı. Deneyimli teknik adam, Galatasaray ile elde ettiği 6 kupa dışında Başakşehir ile ligde 1 şampiyonluk yaşarken, Akhisarspor ile de Türkiye Kupası’nı 1 defa aldı.