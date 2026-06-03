Şampiyonluk sonrası tatil. Hull City taraftarı Türkiye'de

İngiliz ekibi Hull City ’nin Premier Lig’e yükselmesiyle birlikte kutlamalar bu kez Antalya’ya taşındı.

Özel uçakla ile İngiltere’den Türkiye ’ye gelen taraftarlar, Kemer'de 5 yıldızlı bir otelde konaklayarak Akdeniz’in eşsiz atmosferini deneyimleme fırsatı buluyor.



İki ülke arasında spor ve kültür elçiliği üstlenen Acun Ilıcalı , son 4 yıldır olduğu gibi bu yaz da Hull City taraftarlarını Türkiye’nin eşsiz güzellikleriyle buluşturdu.

İngiltere Championship play-off finalinde Hull City, Middlesbrough ile karşı karşıya gelmiş ve Ilıcalı'nın takımı Hull City maçı kazanarak Premier Lig'e yükselmişti.



“BÖYLE BİR GURUR YAŞAMADIM”

Ilıcalı, Hull City'nin yükselmesiyle Premier Lig'de takım sahibi olan ilk Türk oldu.

Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

“Herkes dua ediyoruz dedi. Bu kadar duaya... Çok mutluyum, sağ olsunlar. Hayatımda böyle bir gurur yaşamadım, benim için bir ilk.”